Из-за ОРВИ закрылась школа в Обоянском районе

В одной школе Курской области зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ - сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили: ограничительные мероприятия в связи с отсутствием более 20% детей по причине ОРВИ на прошедшей неделе были введены в малокомплектной школе Обоянского района. Если говорить в целом о ситуации по региону, то она, по информации специалистов, «соответствуют сезону» и находится ниже порогового уровня. Тем не менее, Роспотребнадзор рекомендует курянам при первых же симптомах вирусной инфекции обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не отправляться в таком состоянии на работу.