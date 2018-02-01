В Курской области у должников арестовывают мебель, машины и квартиры

В 2017 году судебные приставы Курской области произвели более 4,5 тысяч арестов имущества должников. Это предметы интерьера, мебели, бытовой техники, автомобили, зерно, квартиры, земельные участки и незавершенные строения.

Стоимость переданного на реализацию имущества за 2017-й год - почти 490 миллионов рублей. Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, 6 миллионов. За такую цену с торгов ушло нежилое помещение площадью более 300 квадратных метров, принадлежащее должнику. Приставы уточнили, что за прошлый год было реализовано имущество более чем на 88,5 миллионов рублей. Также проводилась работа по передаче нереализованного имущества взыскателям в счет погашения задолженности. За 2017 год стоимость имущества, переданного взыскателям, составила почти 75 миллионов рублей.



