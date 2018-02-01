Курскэнерго напоминает о правилах электробезопасности и энергосбережения в холодное время года

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» сообщает, что в связи с установившимися низкими температурами возросло потребление электроэнергии на обогрев помещений, особенно в части бытовых нужд.

Энергетики информируют о том, что включение электрообогревателей, теплых полов, водоподогревателей не рекомендуется совмещать с включением иных мощных приборов (электроплит, СВЧ-печей, электрочайников, утюгов, пылесосов и т.п.), поскольку повышается риск перегрузки внутриквартирной и внутридомовой электрической сети, увеличивается нагрузка на электрические сети района.

Также включение мощных электроприборов не рекомендуется производить в часы вечернего пика нагрузок (с 18 до 21 часа ежедневно в зимние месяцы).

Перед использованием электроподогрева, для уменьшения расхода электроэнергии и размера платы за нее, необходимо принять меры по утеплению помещения и застекленных лоджий, заклеить окна, щели между стеной и плинтусом, утеплить входную дверь.

Не рекомендуется закрывать шторами батарею (нижнюю часть штор можно положить на подоконник так, чтобы батареи оставались открытыми). За батареей рекомендуется установить лист изолирующего материала - это сократит теплопотери и увеличит температуру в помещении.

«Я бы еще посоветовал не пренебрегать общими рекомендациями по энергосбережению: при покупке новых бытовых электроприборов - стараться приобретать энергоэффективные изделия категории А или А+, произвести замену осветительных устройств на светодиодные, не оставлять бытовые приборы и зарядные устройства включенными в сеть, когда они не используются», - говорит начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Александр Поздняков.

Также для энергосбережения важно не допускать охлаждения общедомовых помещений (подъездов, подвалов), снабжать двери пружиной (доводчиком), плотно закрывать окна в подъезде, чердачные и подвальные окна и двери. Необходимо следить за наличием и исправностью прибора учета и устройств защиты электрической сети, размещенных в квартире или на этажном щите. Соблюдение этих простых рекомендаций позволит исключить или значительно снизить время пользования электроподогревателями, не допустить увеличения счетов за электроэнергию и общедомовые нужды, снизить риски выхода из строя внутриквартирной и внутридомовой электрической сети.



