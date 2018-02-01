Возбуждено уголовное дело из-за ЧП на «охраняемой» парковке АО «Комфорт»

На днях на территории московского жилищного комплекса «Нахимово» произошло преступление, втянувшее в большой скандал управляющую компанию «Комфорт», которая обслуживает жильцов указанного ЖК. Неизвестные лица «разукрасили» из баллончика машины пятнадцати владельцев, проживающих по месту. На этом хулиганы не ограничились – с ужасом автовладельцы один за другим обнаруживали повреждения на некоторых частях своих машин.

На вандалов пожаловались в полицию – все пятнадцать потерпевших написали заявления с просьбой к правоохранителям найти их обидчиков.

В связи со случившимся доверие к ВК «Комфорт» упало ниже плинтуса. Люди, пользующиеся услугами этой управляющей компании, недоумевают – за что они платят деньги? АО «Комфорт» всегда акцентирует на том, что над территориями жилищных комплексов ведется надзор, работают охранники. Пользователи услугами ВК исправно платят, но, по факту оказывается, что не так добротно управленцы относятся к своим обязанностям, а не деле их слова о надежности, открытости и справедливости – пустой звук.

По факту нарушения уголовного кодекса возбуждено дело, но жертвы преступления не особо верят, что им в полной мере будет возмещен ущерб. Официальных комментариев от «Комфорта» не поступило.

Отметим для справки, что управляющая компания работает с клиентами, начиная с 2009 года. За это время у жильцов были некоторые претензии к работе АО «Комфорт», но последний инцидент превзошел все «ожидания».

Источник материала - http://niros.ru/obschestvo/97976-chp-v-dome-vk-komfort-a-v-chem-komfort.html