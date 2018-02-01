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Во всех городах России граждане требуют привлечь Набиуллину к ответственности перед законом

Сегодня, 12:43
Во всех городах России граждане требуют привлечь Набиуллину к ответственности перед законом
В крупных городах России проходят акции протеста против действий Центробанка и Агентства по страхованию вкладов. Более 20 тысяч человек поставили подпись под обращением к президенту РФ. Вкладчики хотят добиться отмены приказов ЦБ об отзыве лицензий у частных банков.

Вкладчики считают незаконными действия АСВ. Напомним, с прошлой недели агентство в судебном порядке потребовало от граждан вернуть деньги на счета банков-банкротов.

В акции участвуют клиенты, пострадавшие в результате краха «Татфондбанка», «Пересвета» и других финорганизаций. С этой недели к протесту подключились «превышенцы» банка «Югра», участники Союза вкладчиков России. Напомним, «Югра» пытается через суд вернуть лицензию.

Лидер Союза вкладчиков Николай Николаев утверждает, что АСВ, ЦБ и сама Эльвира Набиуллина действуют против интересов России и нарушают действующее законодательство. Протестующие хотят добиться изменения действующего законодательства.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов направил письмо главе ЦБ Набиуллиной с просьбой найти способы защиты интересов вкладчиков. Пообещал восстановить справедливость и президент АРБ Гарегин Тосунян. Он надеется решить проблемы вкладчиков через Верховный Суд.

 

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