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Управляющая компания в Курске отремонтировала дырявую крышу после вмешательства прокуратуры

Сегодня, 12:46
Управляющая компания в Курске отремонтировала дырявую крышу после вмешательства прокуратуры
В прокуратуру поступило обращение жительницы Курска, которая сообщила, что управляющая компания не принимает мер к ремонту крыши в многоквартирном доме. В декабре 2016-го женщина подала заявку в обслуживающую организацию на приведение в порядок протекающей кровли. Однако коммунальщики на обращение никак не отреагировали. Курянка в течение года необходимого ремонта так и не дождалась. Это привело к ненадлежащему содержанию общего имущества и нарушило права заявительницы. В отношении директора УК завели дело об административном правонарушении, суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей. Только после этого коммунальная организация провела ремонт кровли.

 

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