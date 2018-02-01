Управляющая компания в Курске отремонтировала дырявую крышу после вмешательства прокуратуры

В прокуратуру поступило обращение жительницы Курска, которая сообщила, что управляющая компания не принимает мер к ремонту крыши в многоквартирном доме. В декабре 2016-го женщина подала заявку в обслуживающую организацию на приведение в порядок протекающей кровли. Однако коммунальщики на обращение никак не отреагировали. Курянка в течение года необходимого ремонта так и не дождалась. Это привело к ненадлежащему содержанию общего имущества и нарушило права заявительницы. В отношении директора УК завели дело об административном правонарушении, суд оштрафовал его на 70 тысяч рублей. Только после этого коммунальная организация провела ремонт кровли.