В Курске инвалид смог получить жилье только после вмешательства прокуратуры

В Курске инвалид 2 группы, проживающий в общежитии, долго ожидал получения положенной ему по закону отдельной жилплощади. Как рассказали в прокуратуре, мужчина состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заболевание, которым он страдает, дает ему право на внеочередное обеспечение жилым помещением, а также на дополнительную жилую площадь. Многочисленные обращения в органы власти Курской области завершились отказом. Мотивировали его «отсутствием на территории региона порядка обеспечения жильем указанной категории граждан». Тогда инвалид обратился в прокуратуру.

Первый заместитель прокурора Курской области направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать региональный комитет социального обеспечения предоставить инвалиду за счет бюджетных средств благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в Курске с учетом его права на дополнительную жилую площадь. Требования прокурора были полностью удовлетворены. Отдельное жилье мужчине выделили.