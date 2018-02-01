поиск по сайту
 

В Курске инвалид смог получить жилье только после вмешательства прокуратуры

Вчера, 15:30
В Курске инвалид смог получить жилье только после вмешательства прокуратуры
В Курске инвалид 2 группы, проживающий в общежитии, долго ожидал получения положенной ему по закону отдельной жилплощади. Как рассказали в прокуратуре, мужчина состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Заболевание, которым он страдает, дает ему право на внеочередное обеспечение жилым помещением, а также на дополнительную жилую площадь. Многочисленные обращения в органы власти Курской области завершились отказом. Мотивировали его «отсутствием на территории региона порядка обеспечения жильем указанной категории граждан». Тогда инвалид обратился в прокуратуру. 
Первый заместитель прокурора Курской области направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать региональный комитет социального обеспечения предоставить инвалиду за счет бюджетных средств благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в Курске с учетом его права на дополнительную жилую площадь. Требования прокурора были полностью удовлетворены. Отдельное жилье мужчине выделили. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама