30-летний железногорец стал жертвой киберпреступников

30-летний житель Железногорска стал жертвой киберпреступления. Потерпевший несколько дней общался в соцсетях со своим двоюродным братом, проживающим в другом регионе. Вскоре родственник срочно попросил одолжить денег. Потерпевший, желая помочь близкому человеку, перевел на счет 32 тысячи рублей. На следующий день страница брата была заблокирована. Только позже выяснилось, что страницу родственника взломали, и от его имени распространяли просьбы денежного перевода. По данному факту возбуждено уголовное дело.