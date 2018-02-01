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Из-за исчезновения 15-летнего курянина завели уголовное дело по статье «Убийство»

Вчера, 16:46
Из-за исчезновения 15-летнего курянина завели уголовное дело по статье «Убийство»
В Курской области неделю не могут найти 15-летнего подростка. Следователи завели уголовное дело по статье «убийство». Ранее мы рассказывали: подросток ушел из дома вечером 1 февраля после ссоры с матерью. Он уехал из села Плёхово Суджанского района на велосипеде, до сих пор его местонахождение не установлено. Впоследствии велосипед подростка нашли в километре от дома на проселочной дороге между сёлами Плёхово и Гуево. У следователей есть основания полагать, что мальчик мог стать жертвой преступления. Сейчас полиция и волонтеры пытаются найти пропавшего подростка.
Если Вы что-либо знаете о пропавшем подростке, незамедлительно сообщите об этом в Следственное управление СК РФ по Курской области по телефону 8 (4712) 70-36-79.

 

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