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Граждане России, разоренные АСВ, готовят обращение к Путину, прося о защите

Вчера, 18:36
Граждане России, разоренные АСВ, готовят обращение к Путину, прося о защите

Россияне, которые пострадали от действий Агентства по страхованию вкладов, намерены передать петицию Владимиру Путину. В своем обращении, написанном по инициативе пострадавших вкладчиков банка "Югра”, люди настаивают на привлечении к ответственности высших должностных лиц АСВ и ЦБ, в частности, председателя ЦБР Эльвиру Набиуллину, виновных в их разорении.

Жители Екатеринбурга также хотят просить помощи у главы государства. 400 многодетных семей и семей бюджетников обратятся в предвыборный штаб Владимира Путина. Их проблема заключается в конфликте с руководством жилищных кооперативов «Наш дом» и «Здоровье». Вмешательство президента, уверены граждане, поможет разобраться в ситуации со строительством их домов.

 

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