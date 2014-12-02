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В «Читающем троллейбусе» курянам расскажут о героях войны

Сегодня, 08:13
В «Читающем троллейбусе» курянам расскажут о героях войны
Важной дате в истории Курска - 75-летию освобождения от фашистов - посвящена сегодня акция «Читающий маршрут». Пассажирам троллейбуса, который проедет по 1-му маршруту, расскажут об истории освобождения города, о героях Великой Отечественной войны, чьи имена увековечены в названиях площадей и улиц,— Рокоссовском, Черняховском, Перекальском, Шубине. В салоне устроят импровизированную «Галерею памяти», где представят исторические фотографии тех далеких событий. Прозвучат стихотворения и песни военных лет. Вошедшие на остановках «Триумфальная арка» и «Площадь героев Курской битвы» станут обладателями призов от организаторов. Все пассажиры «Читающего маршрута» получат в подарок георгиевские ленточки и буклеты с хроникой событий освобождения Курска. Стартует «Читающий маршрут» с Красной площади в 11.00.

 

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