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Жители Железногорска прятали героин в плафоне на лестничной площадке

Сегодня, 08:16
Жители Железногорска прятали героин в плафоне на лестничной площадке
В Железногорске двое местных жителей подозреваются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. «Закладку» они искали в плафоне на лестничной площадке. Как пояснили в УМВД, молодых людей задержали в одном из подъездов, когда искали героин.  Тайник находился в плафоне. В присутствии понятых был изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Содержимое направили на лабораторное исследование. Задержанные пояснили, что приобрели себе героин через Интернет для личных целей. По факту проводится проверка.

 

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