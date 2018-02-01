Жители Железногорска прятали героин в плафоне на лестничной площадке

В Железногорске двое местных жителей подозреваются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. «Закладку» они искали в плафоне на лестничной площадке. Как пояснили в УМВД, молодых людей задержали в одном из подъездов, когда искали героин. Тайник находился в плафоне. В присутствии понятых был изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Содержимое направили на лабораторное исследование. Задержанные пояснили, что приобрели себе героин через Интернет для личных целей. По факту проводится проверка.