Как работает нейрохирургия в госпитале Вишневского, узнали журналисты

Журналисты «АиФ» прошлисьпо коридорам и кабинетам отделений Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского. Так они заметили, что сейчас в клинике идет массовая модернизация помещений, но во многих отделениях уже работают современные отремонтированные кабинеты и новое медицинское оборудование, которое необходимо для проведения операций разной сложности.

В госпитале работает современное оборудование и опытные специалисты

Экскурсию коридорами клиники журналистам проводил руководитель госпиталя Александр Владимирович Есипов. Он показал многопрофильное отделение хирургии, где имеется все необходимое оборудование и кабинеты для проведения самых сложных операций. В частности Есипов продемонстрировал посетителям центры реконструктивной и гравитационной хирургии, хирургии и нейрохирургии в области боевых ранений, андрологии и центр каскадного плазмафереза.

Что касается медицинского персонала, то здесь он очень опытный и работает даже с сами тяжелыми пациентами. Особенно популярным является отделение нейрохирургии, поэтому сюда обращаются и военные, и гражданские лица.

Нейрохирургия проводит даже самые сложные операции своим пациентам

Журналистов также встретил глава отделения нейрохирургии Геннадий Иванович Антонов, который рассказал много интересного об этом центре. Так он отметил самое современное оборудование и очень опытный трудовой коллектив. Несмотря на то, что отделение обладает всем необходимым, ему все же не хватает гибридных операционных, где можно выполнять разные процедуры, не переходя при этом из кабинета в кабинет.

Основным «оружием» против проблем пациентов являются нейрохирурги центра. Антонов обратил внимание на их высокий уровень профессионализма и богатый опыт работы. Так некоторые сотрудники даже побывали в условиях военных конфликтов, поэтому дополнительно имеют опыт полевой медицины.

Государство предоставляет необходимое финансирование госпиталю

Геннадий Иванович Антонов особенно ценит помощь государства, которое выделяет все необходимые денежные средства из бюджета для проведения модернизации кабинетов и отделений, а также для закупки современных приборов, которые позволяют проводить именно успешные операции, даже хирургию магистральных артерий головного мозга. Таким образом, уже около трех лет клиника Вишневского обновляется, и в скором времени превратиться в современный медицинский центр хирургии.

Сообщается, что инициативу по финансированию госпиталя предложил действующий министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Возможно, что огромную роль в этом сыграл тот момент, что здесь именно военный госпиталь и к специалистам постоянно поступают военные с боевыми ранениями разной сложности. При этом стоит отметить, что в клинику Вишневского приезжают пациенты с, казалось бы, безнадежными диагнозами, поскольку от некоторых даже отказывались врачи других больниц страны.