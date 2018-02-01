В Курске в автобусе травмировались мама с ребенком

В Курске в резко затормозившем автобусе травмировались мама с ребенком. Как сообщил старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, ДТП произошло 7 февраля около 15 часов возле дома №8/1 по улице Энгельса. По словам водителя автобуса ЛИАЗ, его подрезали «Жигули», чтобы избежать столкновения, он экстренно затормозил. В салоне упали 22-летняя пассажирка и ее трехлетний ребенок. Пострадавшие обратились в больницу, после оказания медицинской помощи их отпустили домой. Подчеркивается, что водитель автобуса был трезв.



