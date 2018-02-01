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В Курске родители пожаловались на холодные батареи в детском саду

Сегодня, 12:56
В Курске родители пожаловались на холодные батареи в детском саду
Родители воспитанника одного из детских садов Курска пожаловались в прокуратуру на низкую температуру в группах. В ходе проверки выяснилось, что теплоснабжающая организация допускает нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступающей в системы отопления детского сада, от установленного договором температурного графика, составило более 3%. Прокуратура потребовала у энергетиков незамедлительно устранить нарушения. После этого в группах потеплело. В отношении должностного лица, ответственного за этот участок теплосетей, возбудили дело об административном правонарушении. Ему придется заплатить штраф в две тысячи рублей. Ответить за холодные батареи пришлось и заведующей детским садом, которая не обеспечила должный контроль. В ее адрес внесли соответствующее представление.

 

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