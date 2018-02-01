Бизнесмен заплатит 300 тысяч за подделку брендовой одежды

В Курске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Украины. Он признан виновным в незаконном использовании чужого товарного знака. Как рассказали в прокуратуре, украинец являлся директором курской организации, которая занималась выпуском текстиля, в том числе детской одежды. Для более успешной реализации товара бизнесмен передал своим работникам изображения различных надписей, чтобы нанести их на изделия. Эти эмблемы являются продукцией трех известных спортивных брендов. Так продолжалось с ноября 2015 по апрель 2017 года. За это время предприятие выпустило поддельной брендовой одежды сумму более 3 млн. руб. При этом предприятие не заключало договор об использовании товарных знаков с их правообладателями. Суд назначил гражданину Украины наказание в виде штрафа в 300 тыс. руб. Кроме того, спортивную одежду изъяли, она будет уничтожена.



