СМИ приоткрыли темные тайны жизни Павла Грудинина

В журналистском расследовании, проведенном «Комсомольской правдой», были раскрыты неприятные подробности одного из самых обсуждаемых кандидатов в президенты России, выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина.

Личность Грудинина действительно сейчас обсуждается весьма активно. Кандидат от коммунистов, руководитель ЗАО «Совхоз имени Ленина», позиционирует себя в качестве идейного борца с бюрократией, коррупцией и угнетением интересов народа, говорит о необходимости повышения зарплаты.

Впрочем, как считает депутат Госдумы Евгений Федоров, Грудинин является типичным олигархом, который в 90-х годах сколотил состояние от 100 до 200 миллиардов рублей. Депутат отмечает, что кандидат в президенты в свое время распродал немалое количество расположенных в ближайшем Подмосковье рядом с МКАД совхозных земель под застройку торговыми центрами.

При этом Центральная избирательная комиссия информирует о том, что в одном только банке Лихтенштейна Грудинин держит 7,5 миллиардов рублей. Счета в оффшорных зонах, видимо, были пополнены в результате распродажи народных земель по сильно заниженной стоимости. Впрочем, подобный бизнес характерен для многих олигархов, и обществу важнее то, как сам Грудинин относится к простым россиянам.

Раскрывает подробности этого бывший председатель совхоза имени Ленина Петр Рябцев. В его памяти всплыла история о том, что бывший тракторист этого же колхоза Юрий Гусев, поддавшись на обаяние Павла Николаевича, продал ему свой пай на землю за копейки. Впрочем, как отмечает издание, трактористу повезло, так как многие жители и работники совхоза вообще денег не получили.

В 1995 году 526 работников совхоза имели равные права на земли, которые были расположены в Ленинском районе Московской области. По завершению акционирования хозяйства каждый из этих людей должен был получить земельный надел. Однако на данный момент у хозяйства всего 40 акционеров, самым крупным из которых как раз и является Грудинин.

«Во время организации ЗАО «Совхоз имени Ленина» меня не включили в список на получение свидетельства на земельный пай и имущественный пай», - рассказал в интервью журналистам «КП» бывший главный бухгалтер совхоза АлексейВасильев, отметив, что помимо него было исключено еще 104 человека. Грудинин, который, по словам пенсионера, обещал дополнить списки, этого не сделал, получив свидетельства за всех и не раздав их на руки, пишет издание.

При этом данные действия, как отмечают журналисты «КП», привлекали внимание правоохранительных органов. В 1996 году против нынешнего кандидата было возбуждено уголовное производство по причастности к подделке бумаг на участки. Однако тогда ничего так и не сделали, а дело закрыли за истечением срока давности. Что касается земель, что на них было построено большое количество торговых центров.

Что касается бывших собственников, то они все это время обивали инстанции в поисках поддержки, и недавно в Совете по правам человека при губернаторе Московской области обещали им помочь.

«История с самосожжением»

Одна из жительниц совхоза имени Ленина, пенсионерка Лидия Николаевна Филькина, даже пошла на самосожжение после того, как ее и ее семью из шести человек просто выселили. Отчаянные действия имели место в тот момент, когда домой к ней нагрянули судебные приставы в сопровождении автоматчиков. Муж Лидии Николаевны от пережитого стресса получил инсульт.

История началась в 1997 году, когда Филькины приехали в хозяйство, которым тогда уже владел Грудинин. Александр Васильевич, муж Лидии Николаевны, устроился в местную котельную, а семья получила от совхоза служебную квартиру через договор коммерческого найма. В договоре этом было прописано, что после 10 лет работы данная жилая площадь переходит в собственность семьи. И веря в силу заключенного соглашения Александр Васильевич исправно вносил часть заработка в счет уплаты квартиры.

Однако все изменилось в 2006 году, когда компания Грудинина решила изменить условия договора. Новые кабальные условия семье предложили еще через 4 года, попросив юридически неграмотных Филькиных освободить уже оплаченную жилплощадь. Александра, к слову, уволили по сокращению штатов.

В 2011 году «Совхоз имени Ленина» подал в суд с призывом выселить Филькиных из квартиры. Однако Видновский городской суд Московской отказал в этом Грудинину. Последний решение обжаловал, и под шумок, как утверждают журналисты «КП», продал квартиру. На сторону следующего собственника квартиры суд уже встал, а семья, отработавшая в совхозе не менее 12 лет, оказалась на улице даже без возможности забрать вещи.

«Это мошеннические действия со стороны директора ЗАО Грудинина: он не выполнил обязательства перед одной стороной, простым языком - их кинул, а третьему лицу продал это жилье», - заявил Александр, сын Филькиных. Его, к слову, также уволили.

Заключение

Как отметил директор Центра либерально-консервативной политики им. П. Столыпина и П. Струве Александр Казаков, партии КПРФ явно не стоило выдвигать кандидатуру Грудинина на пост кандидата в президенты, так как его положительный имидж является не более чем «мыльным пузырем». Крепкий хозяйственник и якобы неподкупный человек, как отметили эксперты, не может толком ответить ни на один вопрос, и даже признается во лжи, мотивируя это тем, что в наше время лгут якобы все. Слышать такие слова от кандидата в президенты, как считает Казаков, довольно странно.

Недоумевают и бывшие собственники земель совхоза, пострадавшие от действий кандидата в президенты. Ведь, как отмечают в «КП», за внешним благополучием и инфраструктурой данного областного района, скрывается большое количество поломанных судеб. Как отмечает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, сам факт ограбления людей и доведения до самосожжения не просто чиновником или бизнесменом, а кандидатом в президенты – повод задуматься…

Источник материала - https://www.kursk.kp.ru/daily/26792.4/3826347/