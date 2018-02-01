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Сегодня в ЮЗГУ выбрали ректора

Сегодня, 13:33
Сегодня в ЮЗГУ выбрали ректора
Сегодня в Юго-Западном госуниверситете прошла конференция сотрудников и учащихся по выборам ректора вуза. На эту должность претендовали три человека, кандидатуры которых утвердили на заседании ученого совета в декабре 2017 года. Среди них действующий ректор вуза профессор Сергей Емельянов, проректор по развитию имущественного комплекса Владимир Бредихин и заведующая кафедрой «Теория и история государства и права» Ольга Ларина. Ларина сняла свою кандидатуру, поэтому голосование проходило по двум кандидатам. В итоге 5 голосов подали за Бредихина, 140 голосов - за Сергея Емельянова. Он и продолжит руководить вузом в ближайшие 5 лет.

 

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