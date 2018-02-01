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В Курской области прогнозируют сильный ветер и метель

Сегодня, 13:38
В Курской области прогнозируют сильный ветер и метель
В Курской области потепление принесет с собой осадки. Как предупредили в МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, ночью местами небольшой снег. Завтра ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах с моросью. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица, а также метель и налипание мокрого снега. Всё это будет сопровождаться сильным ветром порывами до 17 м/с. Ночью столбик термометра опустится до отметки -6, завтра днем от нуля до 5 градусов мороза. Спасатели призывают водителей избегать резких маневров, а пешеходам рекомендуют выбирать удобную нескользящую обувь. 

 

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