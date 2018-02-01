Центробанк - не регулятор, а «рейдер»?

6 февраля ЦБ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития. Основанием стало недобросовестное поведение руководства банка. Наблюдателям может казаться, что это всего лишь оздоровление банковского сектора, но есть немало свидетельств того, что совершена очередная «рейдерская атака», в которой были заинтересованы чиновники регулятора, пишет издание «Век».

По закону Банк России независим от других госструктур. Соответственно, только регулятор принимает решения о том, какой банк казнить, а какой помиловать. То же касается и другие подконтрольных ему структур: страховых компаний и пенсионных фондов.

Но Центробанку недостаточно широкого круга полномочий и абсолютной независимости. Недавно зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил о желании контролировать сделки финансовых организаций. Представителей рынка не обрадовала такая новость, но с учетом положения регулятора такое нововведение представляется возможным.

Центробанк давно считают главной структурой по слиянию-поглощению и в открытую называют «рейдером». «Зачистка» банковского сектора, начатая Набиуллиной в 2013 году «уничтожила» более 300 банков. Так же речь идет о деньгах множества предприятий, залогах и так далее — о том, что может стать лакомым кусочком для кучки чиновников.

Можно отметить высказывание адвоката, партнера адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Сергея Гришанов, который сравнил ситуацию с банком «Югра» с чиновничьим произволом и уничтожением бизнеса. О безграничной власти Банка России два года назад говорил профессор МГИМО Валентин Катасонов. Он отмечал, что через ключевую ставку и другие инструменты ЦБ управляет фондовыми рынками, что позволяет ему управлять предприятия реального сектора экономики.

Банк «Югра» был устойчивым и не нарушал законы, - утверждает представитель главного акционера банка Анатолий Верещагин. И этому есть подтверждение. Как выяснило издание «Ведомости» в ходе расследования, Центробанк, как «рейдер», захватил недвижимость и нефтяные активы банка «Югра».

Центробанк не подчиняется ни МФД, ни Генпрокуратуре, ни Следкому. В ином случае получилось бы интересное расследование в отношении чиновников регулятора.

Источник материала - https://wek.ru/mastera-pogloshhenij