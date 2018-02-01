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Курские таможенники изъяли 1,5 тонны лишних сладостей из Италии

Вчера, 17:03
Курские таможенники изъяли 1,5 тонны лишних сладостей из Италии
В пункт пропуска «Крупец», расположенный на границе Курской области, прибыла фура с грузом из Италии. С Апеннинского полуострова следовало 9,5 тонн мучных кондитерских изделий. Представитель транспортной компании представил все сопроводительные документы на груз. Однако когда таможенники взвесили товар, выяснилось, что в грузовом автомобиле на полторы тонны сладостей больше заявленного. Таможенники составили протокол о правонарушении. За лишнюю продукцию грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей и конфискация товара.

 

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