Курские таможенники изъяли 1,5 тонны лишних сладостей из Италии

В пункт пропуска «Крупец», расположенный на границе Курской области, прибыла фура с грузом из Италии. С Апеннинского полуострова следовало 9,5 тонн мучных кондитерских изделий. Представитель транспортной компании представил все сопроводительные документы на груз. Однако когда таможенники взвесили товар, выяснилось, что в грузовом автомобиле на полторы тонны сладостей больше заявленного. Таможенники составили протокол о правонарушении. За лишнюю продукцию грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей и конфискация товара.



