Хакер из Дмитриева пытался взломать сайт курской администрации

Вынесен приговор в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Дмитриева. С помощью компьютерной программы молодой человек осуществил компьютерную атаку на сайт Администрации Курской области. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Курской области, в январе этого года курянин скачал вредоносную компьютерную программу «Havij». С помощью этой программы он хотел нейтрализовать средства защиты компьютерной информации официального интернет-ресурса Администрации Курской области «adm.rkursk.ru».В отношении курянина было возбуждено уголовное дело. Дмитриевским районным судом молодой человек признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.



