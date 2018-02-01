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Хакер из Дмитриева пытался взломать сайт курской администрации

Вчера, 17:41
Хакер из Дмитриева пытался взломать сайт курской администрации
Вынесен приговор в отношении ранее судимого 24-летнего жителя Дмитриева. С помощью компьютерной программы молодой человек осуществил компьютерную атаку на сайт Администрации Курской области. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Курской области, в январе этого года курянин скачал вредоносную компьютерную программу «Havij». С помощью этой программы он хотел нейтрализовать средства защиты компьютерной информации официального интернет-ресурса Администрации Курской области «adm.rkursk.ru».В отношении курянина было возбуждено уголовное дело. Дмитриевским районным судом молодой человек признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

 

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