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На «Лыжне России» ожидается 4 тысячи курян

Сегодня, 08:05
На «Лыжне России» ожидается 4 тысячи курян
В субботу в пригороде Курска состоится массовая гонка «Лыжня России». 12 лет назад в ней участвовали всего 300 человек, а в последние годы количество участников превосходит три тысячи человек. На этот раз организаторы ожидают, что на лыжню выйдут более 4 тысяч курян.  Для каждой категории участников предусмотрена своя дистанция: юноши и девушки 17-18 лет пробегут пять километров. Мужчинам и женщинам в возрасте от 19 до 49 лет приготовлена трасса в 10 километров. Проложены трассы и для других категорий лыжников. Регистрация желающих принять участие в «Лыжне России» уже ведётся на Северной трибуне стадиона «Трудовые резервы», она завершится в субботу на месте проведения соревнований. Первые старты намечены на полдень.

 

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