В Железногорске продавщицы за ночь прокутили украденные с работы 140 тысяч

В Железногорске директор магазина обнаружила, что из сейфа исчезли более 140 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Как рассказали в УМВД, следственно-оперативная группа следов взлома не обнаружила. В воровстве заподозрили двух девушек-продавцов. Их нашли и доставили для разбирательств. Однако обе были настолько пьяны, что не смогли ответить на вопросы полицейских. Протрезвев, девушки признались, что деньги забрали именно они. Продавщицы объяснили, что все деньги, находившиеся в сейфе, брать не стали, посчитав, что им хватит 140 тысяч. Менее, чем за сутки они потратили часть средств на погашение своих долгов, а оставшиеся деньги прокутили в увеселительных заведениях, отмечая удачно совершенное преступление. В отношении продавщиц возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», максимальная санкция по которой 5 лет лишения свободы.



