В Курске на ремонт теплосетей направят 271 миллион

В этом году курский филиал «Квадры» планирует направить на ремонты и реконструкцию генерирующего оборудования и теплосетей более 271,5 млн рублей. На эти деньги собираются заменить свыше 11 километров ветхих тепловых сетей. Как сообщили в компании, в первую очередь обновят те участки, на которых в последние годы неоднократно происходили повреждения. В частности, крупные капремонты пройдут на улицах Володарского и Энгельса, а на улицах Красной Армии и Светлая уложат износостойкие трубы. Кроме того, на ТЭЦ-1, ТЭЦ Северо-Западного района и ТЭЦ-4 планируют ремонт 15 водогрейных и 8 паровых котлов, 4 турбоагрегатов, 2 котлов-утилизаторов и другого генерирующего оборудования. Напомним, в 2017 году «Квадра» направила на ремонты и реконструкции теплосетей и оборудования тепловых станций 257 миллионов рублей. Было отремонтировано почти 12 километров тепломагистралей.



