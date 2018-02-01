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Сотни человек занимаются поисками пропавшего в Суджанском районе подростка

Вчера, 18:26
Сотни человек занимаются поисками пропавшего в Суджанском районе подростка
В Курской области продолжаются поиски 15-летнего Владислава Балахнева. Он ушел из дома в селе Плёхово  Суджанского района вечером 1 февраля после ссоры с матерью и до сих пор не вернулся. В поисках участвуют сотрудники полиции, росгвардии, спасатели и волонтеры. Всего привлечено более 220 человек. Накануне следователи завели уголовное дело по статье «убийство», они предполагают, что подросток мог стать жертвой преступления.
Полиция и спасатели  просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения подростка, сообщить об этом по телефону 02, с мобильного 102 или 112 или в любой территориальный орган внутренних дел.

 

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