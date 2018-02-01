Эксперты видят в действиях ЦБ откровенное «рейдерство»

Улицы российских городов заполнились обманутыми вкладчиками, которые в результате действий Центробанка и Агентства по страхованию вкладов потеряли свои сбережения. За несколько лет ЦБ «уничтожил» несколько сот коммерческих банков, лишив накоплений десятки тысяч человек. Сейчас вкладчики собирают подписи под обращением к главе государства с требованием проверить деятельность чиновников ЦБ на предмет причастности к противоправным действиям, пишет BFM.ru.

С осуждением действий регулятора выступило и экспертное сообщество. Эксперты называют деятельность Центробанка открытым «рейдерством». Профессор МГИМО Валентин Катасонов отмечает, что должностные лица ЦБ преследуют собственные интересы, об улучшении состояния банковского сектора речи не идет. Имущество ликвидируемых банков распределяется между финучреждениями, близкими к Центробанку. То же самое касается и перевода счетов вкладчиков в другие кредитные организации. Подобные действия являются одной из разновидностей «рейдерства», говорит Катасонов. Примером «рейдерского захвата» банка экономист называет отзыв лицензии у банка «Югра», который произошел в июле минувшего года.

Того же мнения придерживается и депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Он говорит о том, что деятельность Центробанка привела к расшатыванию отечественной финансовой системы и привела к утрате доверия к банковскому сектору среди населения.

Официальный представитель бенефициара «Югры» Алексея Хотина Анатолий Верещагин в интервью с телеканалом «Царьград» делится той схемой, которую использует регулятор для «уничтожения» банков и отъема собственности. Сначала на банк организуется информационная атака, которая приводит к панике среди вкладчиков. Начинается массовый отток депозитов и затем ЦБ отзывает лицензию. В такой ситуации может оказаться любой коммерческий банк, резюмирует Верещагин.

Источник материала - http://www.rosbalt.ru/business/2018/02/08/1680798.html