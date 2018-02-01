Курск отметил 75-летие освобождения от фашистов

Курск отметил 75-летие освобождения от немецко-фашистских оккупантов. По традиции первые лица области и города, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, горожане возложили цветы и венки к стеле «Героям-курянам» на Красной площади и на мемориале Павшим в годы войны. Минутой молчания почтили память погибших на полях сражений. Затем в филармонии состоялось торжественное собрание.

Напомним, гитлеровская оккупация Курска длилась 15 месяцев. За это время были разрушены заводы и фабрики, жилые дома, сожжены больницы, школы, театр, цирк, выведены из строя транспортные магистрали. Тысячи людей умерли от голода и эпидемий, были расстреляны или угнаны в Германию. Сегодня в Курске остался единственный участник освобождения нашего города – это Кира Георгиевна Аносова. В канун памятной даты ее посетила представительная делегация со словами благодарности и подарками. Ну а сегодня курянам прислали поздравления премьер Дмитрий Медведев и полномочный представитель Президента в ЦФО Алексей Гордеев.



