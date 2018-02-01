Эксперты называют деятельность ЦБ по отношению к банку «Югра» и другим банкам «рейдерством»

Текущая неделя принесла множество сообщений из разных городов России, где обманутые ЦБ и АСВ вкладчики устраивают массовые акции протеста. Целью пикетов является сбор подписей под обращением к президенту страны Владмиру Путину. Вкладчики просят главу государства вмешаться в ситуацию, воцарившуюся в банковском секторе, пишет«Правда.Ру».

Свое мнение высказали и эксперты. Большинство из них открыто называют действия Центробанка «рейдерством». Так, профессор МГИМО Валентин Катасонов говорит о том, что чиновники ЦБ при «уничтожении» банков преследуют собственные интересы. В процессе отзыва лицензий у коммерческих банков их имущество переходит в «идейно близкие» регулятору кредитные организации. Кроме того, в другие банки передаются обязательства по выплате страховых возмещений, то есть фактически происходит перехват клиентов.

Злоупотребление служебным положением происходит у чиновников ЦБ давно, отмечает Катасонов. Одним из наиболее ярких примеров является «ликвидация» банка «Югра» в июле прошлого года. То, что произошло с финучреждением, можно считать одной из разновидностей «рейдерства».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов поддерживает точку зрения экономиста и говорит, что Центробанк довел финансовую систему страны до критического состояния, подорвал доверия граждан к банковскому сектору и создал напряженную атмосферу в обществе.

Анатолий Верещагин, официальный представитель основного акционера «Югры» Алексеяя Хотина, отмечает, что ситуация, произошедшая с «Югрой», может повториться с любым другим коммерческим банком. Регулятор использует проверенную схему «уничтожения» кредитной организации: он начинает информационную атаку, создает условия для отзыва лицензии, а затем ликвидирует банк.

Источник материала - https://www.pravda.ru/news/economics/08-02-2018/1369593-experts-0/