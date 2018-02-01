В Курскэнерго подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2017 год

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за минувший год.

За отчетный период в филиал поступило 2 626 заявки потребителей на оказание данной услуги, заключено 2 309 договора, исполнено 2 135 договора. Общая мощность присоединенных к сетям энергопринимающих устройств потребителей составила 42,3 МВт.

В числе крупных объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, присоединенных к сетям Курскэнерго присоединенных в 2017 году, телятник на 30 000 голов и зерносушильный комплекс ГК «Мираторг» в Суджанском районе, комплекс по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга» в Курской районе, физкультурно-оздоровительные комплексы в Беловском районе и городе Льгов, новая школа в поселке Медвенка Медвенского района, производственные корпуса «Фармстандарт – Лексредства» в Курске и реконструированная школа в поселке Кшень Советского района.

Энергетики постоянно повышают качество обслуживания потребителей, предлагают им новые услуги, связанные с электроснабжением. Так на корпоративном сайте МРСК Центра создан «Личный кабинет», где клиенты курского филиала компании могут подать заявку на оказание услуг. Пользуется популярностью допуслуга «Сопровождение ТП». Для заказчиков данной услуги, специалисты сетевой организации предлагают выполнить весь перечень работ, предписанными техническими условиями заявителю - от документального оформления до фактического подключения объекта к электросети филиала.

Совместно с администрацией Курской области специалисты Курскэнерго проводят работу по утверждению перечня площадок, планируемых к строительству и требующих осуществления технологического присоединения, резервированию земельных участков под размещение перспективных электросетевых объектов.

Это важно для представителей бизнеса, которые получают дополнительную возможность выбрать наиболее «удобную» точку подключения к сетям, как для уже имеющихся, так и для планируемых к строительству объектов предпринимательства.

Получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям Курскэнерго, подать заявку на техприсоединение, а также на оказание других сервисов, можно, позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

Заявки принимаются также в Центрах обслуживания потребителей филиала и в пунктах по работе с потребителями, которые есть в каждом из 30 районов электрических сетей Курскэнерго.



