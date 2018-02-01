Сотрудница банка похитила у клиентов 1,5 миллиона рублей

Дмитриевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы банка, ее признали виновной в присвоении в особо крупном размере. Как рассказали в прокуратуре, женщина занимала должность заместителя руководителя регионального отделения одного из банков и контролировала расходование вверенных ей денег.

С мая 2011 по сентябрь 2016-го она, используя специализированное программное обеспечение, находила клиентов, на чьих счетах были крупные суммы, с которыми давно не осуществлялись банковские операции.

Используя ПО, женщина списывала деньги со счетов якобы для выдачи наличных клиентам. При этом она подделывала документы, подписывала их от имени клиентов и предоставляла для отчета другим работникам банка. Таким способом злоумышленнице удалось похитить более 1 млн. 400 тыс. руб. Суд приговорил банкиршу к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Материальный ущерб был полностью возмещен.