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В Курской области проверяют на трезвость водителей

Сегодня, 13:22
В Курской области проверяют на трезвость водителей
В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Рейды пройдут в Курске, а также в Курчатовском, Медвенском, Щигровском и ещё ряде районов области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. 
Участников дорожного движения призывают сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону  02, с мобильного– 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

 

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