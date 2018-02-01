Лжеработодатели выманили у двух курян деньги

За один день в Сеймский отдел полиции Курска обратились двое пострадавших от действий мошенников. Оба факта имели общие особенности – преступники расставили «ловушки» на популярном интернет-ресурсе бесплатных объявлений в разделе трудоустройство. Оба потерпевших сами выбрали предложения работы и позвонили по указанным телефонам. В одном случае мужчина захотел устроиться личным водителем в семье бизнесмена, а в другом курянин заинтересовался вакансией в госструктуре. Лжеработодатели обещали солидную зарплату и проводили собеседование по телефону. В результате соискателю сообщали, что он соответствует требованиям, и предлагали приступать к исполнению обязанностей со следующего дня. Мошенники называли адрес и время, когда нужно было явиться. Куряне, уверенные в том, что нашли хорошую работу, соглашались выполнить маленькую просьбу будущего начальства – положить на счёт нескольких мобильных телефонов около 7 тысяч рублей. Деньги им обещали вернуть в первый рабочий день. Оба мужчины обратились в полицию после того, как вскоре поняли, что объявление о работе оказалось ложным. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Удалось выяснить, что номера, на которые ушли деньги, зарегистрированы в других регионах страны. Полицейские разыскивают аферистов. Им грозит до 5 лет лишения свободы.



