Регулятор остается глух ко всем доводам банка «Югра»

6 марта Апелляционный суд рассмотрит жалобу от банка «Югра» на решение Арбитражного суда. Арбитраж встал на сторону Центробанка и признал правомерным отзыв банковской лицензии, напоминает «Росбалт».

«Югра» лишилась лицензии 28 июля прошлого года. До этого времени акционеры дважды обратились к главе государства с просьбой отозвать АСВ из банка и перевести в категорию, исключающую управление банком сторонним руководством. Также в июле были отправлены письма в ЦБ и Госдуму.

В ноябре Эльвире Набиуллиной был направлен план по финансовому оздоровлению «Югры» и запрос о возврате лицензии. В следующем месяце глава ЦБ оповестила собственников банка о невозможности исполнения плана. В конце декабря Набиуллина ответила на июльские письма. Так, ЦБ отказал «Югре» в удовлетворении ходатайств и возврате лицензии.