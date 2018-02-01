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Криминальное трио ограбило под Курском магазин и устроило банкет

Сегодня, 15:45
Криминальное трио ограбило под Курском магазин и устроило банкет
В Солнцевском районе расследуется уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. Как пояснили в УМВД, 17-летний подросток поддался на уговоры двоих старших знакомых на кражу из магазина. Его убедили, что преступление тщательно спланировано, поэтому их не поймают. Троица выбрала магазин и ночью, сорвав замки, проникла внутрь. Воры похитили всё, что смогли унести. С награбленным направились к знакомой, где организовали банкет. Вопреки ожиданиям злоумышленников полицейским удалось их установить. Все трое сознались в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Подросток также стал его фигурантом. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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