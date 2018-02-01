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43-летний курянин изнасиловал 12-летнюю племянницу

Сегодня, 15:56
43-летний курянин изнасиловал 12-летнюю племянницу
Ранее судимому 43-летнему жителю Курского района предъявлено обвинение в изнасиловании 12-летней девочки. Как рассказали в СК, вечером 7 февраля пьяный мужчина воспользовался отсутствием дома своей сестры и совершил насильственный половой акт с несовершеннолетней племянницей. О произошедшем потерпевшая сообщила своей матери.
Обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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