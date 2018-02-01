43-летний курянин изнасиловал 12-летнюю племянницу

Ранее судимому 43-летнему жителю Курского района предъявлено обвинение в изнасиловании 12-летней девочки. Как рассказали в СК, вечером 7 февраля пьяный мужчина воспользовался отсутствием дома своей сестры и совершил насильственный половой акт с несовершеннолетней племянницей. О произошедшем потерпевшая сообщила своей матери.

Обвиняемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.