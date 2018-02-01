Курян приглашают на масленичные гуляния 17 февраля

Начинается масленичная неделя. Предстоящие семь дней принято печь, есть блины и угощать ими. А кульминацией гуляний перед Великим постом становятся проводы русской зимы с сжиганием Масленицы. В Курской области и Курске праздники Масленицы состоятся 17 февраля. Массовые гулянья пройдут на Театральной площади, в Роще невест, на Боевке и возле крупных торговых центров. Там будут блины, горячий чай, шашлыки и различные зимние забавы. Отметить Масленицу можно будет и за пределами города. Так, с 12 часов 17 февраля в спортивно-оздоровительном центре имени Терешковой будут петь песни и водить хороводы. Куряне смогут отведать горячих блинов и покататься на лошадях, поучаствовать в различных мастер-классах и выиграть призы. Там же будут работать надувные аттракционы, скалодром и тир. Ещё одной крупной площадкой для празднования Масленицы будет хутор Песочное Медвенского района. Здесь заготовлены мастер-классы по изготовлению обережной куколки и по гончарному ремеслу, а также ярмарка славянского костюма. В усадьбе Фета в Воробьевке Золотухинского района состоится праздник «Широкая масленица». Начало в 11:00. Справки и запись по телефону (4712) 51-15-81.