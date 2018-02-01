На Красной площади Курска откроют супермаркет

В курском сегменте Интернета появилась информация, что в здании ресторана «Центральный», который находится на Красной площади, разместится магазин «Пятёрочка». Ситуацию прокомментировал председатель городского комитета по управлению муниципальным имуществом Евгений Казанов. Он пояснил, что помещение на первом этаже здания Ленина,2 площадью более 900 квадратных метров находится в частной собственности. Правда, в ипотеке. Новый владелец ИП Самсонов решил сдать помещение в аренду на 10 лет ООО «Агроторг», это федеральная сеть магазинов "Пятерочка". Это было согласовано с властями Курска. Так как здание является объектом культурного наследия регионального значения, Самсонов согласовал проект договора аренды помещения и эскиз вывески магазина. При этом собственник обязан провести работы по сохранению здания культурного наследия. Оснований же отказать Самсонову в размещении супермаркета в здании на Красной площади у властей не было - подчеркнули в мэрии.