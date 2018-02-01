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В железногорской школе из-за отсутствия воды топят снег

Сегодня, 08:03
В железногорской школе из-за отсутствия воды топят снег
Из-за поломки насоса воду в село Рышково Железногорского района, в том числе местную школу, перестали подавать 27 января - сообщает издание "Эхо недели".  Директор учебного заведения рассказала, что для хозяйственных нужд собирают талую воду или берут из пожарного резервуара. Пищеблок не работает, детей не кормят. Еду они приносят из дома, а питьевая вода в школе бутилированная, но ее мало. Как пояснил журналистам директор МУП «Район водоканал» Сергей Маслов, эта проблема повторяется: летом и зимой вода со скважины уходит. По его словам, предприятие пытается исправить ситуацию. Помогает администрация района. Уже написали в Михайловский ГОК заявление с просьбой о помощи. Ждут, что приедет с комбината бригада и проверит скважину. Правда, когда появится вода, руводитель Водоканала затруднился ответить. Напомним, в том же Железногорском районе в похожей ситуации ранее оказалась школа в селе Веретенино. Там проблему обезвоживания решили, пробурив скважину. 

 

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