Фонд капремонта Курской области проверят прокуроры и ревизоры из Москвы
Сегодня, 12:06
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис провел всероссийское селекторное совещание, посвященное итогам работы в 2017 году государственных жилищных инспекций и региональных операторов Фонда капремонта. Как пишет "Моё Онлайн Курск", Курская область удостоилась одной короткой похвалы и жесткого четырехминутного разноса, по итогам которого замминистра приказал направить в регион проверку с участием работников прокуратуры. По словам Чибиса, хорошо отработала год Жилинспекция Курской области. Итоги года у курян не так эффектны, как у коллег из Воронежа или Иркутска, но они «очень серьёзно продвинулись вперёд». И на этом комплименты для курских чиновников у замминистра закончились. По итогам 2017-го Курская область практически сорвала выполнение программы капремонта жилых домов — она выполнена чуть более чем на четверть. Кроме того, вопросы у министерства вызывает и личность директора регионального Фонда капремонта Геннадия Баева, засидевшегося в статусе временно исполняющего обязанности с мая 2017-го. Нарекания вызвала и собираемость взносов. По муниципалитетам она всего 62%. Замгубернатора Александр Дёмин возразил, что в общем она составляет 83%. А те дома, в которых не завершен ремонт, сами собственники перенесли сроки. Впрочем, замминистра этому объяснению не поверил. «То есть 73% собственников перенесли план?! Пришли и сказали: «Спасибо. Не делайте. Мы подождём»? Это даже уже не смешно!» - сказал Чибис. В итоге он приказал своим сотрудникам готовить специальную проверку по ходу выполнения программы капремонта в регионе. Вместе с ревизорами планируется визит прокуроров.