Замдиректора школы наказали за сведения об учениках на сайте

В Курчатове после вмешательства прокуратуры с официального сайта школы удалены незаконно размещенные сведения о несовершеннолетних. Надзорное ведомство установило, что замдиректора учебного заведения на сайте разместил документ, в котором говорится об учащихся, состоящих на учете в полиции в подразделении по делам несовершеннолетних. Документ содержал анкетные данные, а также информацию о дате, основаниях постановки и снятия с учета 10 детей. По закону такие сведения подлежат хранению и использованию в порядке, обеспечивающем их конфиденциальность. В отношении замдиректора образовательной организации возбудили дело об административном правонарушении. У начальника комитета образования администрации Курчатова потребовали устранить выявленные нарушения. Незаконно размещенные сведения о несовершеннолетних с официального сайта удалены.