На сотрудника курской колонии завели уголовное дело

В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №2. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки от осужденного за пронос запрещенных предметов. Как рассказали в СК, в ноябре 2017 года подозреваемый дважды проносил в колонию мобильные телефоны и за вознаграждение передавал их одному из осужденных. За доставку осужденный перечислил на счет сотрудника колонии 3 тысячи рублей. В декабре он вновь намеревался передать этому осужденному телефон с двумя сим-картами, однако во время досмотра их изъяли.



