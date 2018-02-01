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На сотрудника курской колонии завели уголовное дело

Сегодня, 13:37
На сотрудника курской колонии завели уголовное дело
В Курской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии №2. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки от осужденного за пронос запрещенных предметов. Как рассказали в СК, в ноябре 2017 года подозреваемый дважды проносил в колонию мобильные телефоны и за вознаграждение передавал их одному из осужденных. За доставку осужденный перечислил на счет сотрудника колонии 3 тысячи рублей. В декабре он вновь намеревался передать этому осужденному телефон с двумя сим-картами, однако во время досмотра их изъяли.

 

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