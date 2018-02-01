Спасателям пришлось снимать с дерева кота

10 января необычное сообщение поступило на пульт диспетчера 112. Дежурный одной из организаций Курска по улице Аэродромная сообщил, что на дереве на высоте более 18 метров уже двое суток сидит кот. Самостоятельно снять животное не представляется возможным. Двое суток «пострадавший» сообщал о своем бедственном положении громким мяуканьем. На место выехали огнеборцы. Чтобы снять кота с дерева, пришлось применять автолестницу. Спасатели сняли кота с дерева, поместив его в сумку, так как животное оказало небольшое сопротивление.