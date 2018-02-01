поиск по сайту
 

Спасателям пришлось снимать с дерева кота

Сегодня, 14:38
Спасателям пришлось снимать с дерева кота
10 января необычное сообщение поступило на пульт диспетчера 112. Дежурный одной из организаций Курска по улице Аэродромная сообщил, что на дереве на высоте более 18 метров уже двое суток сидит кот. Самостоятельно снять животное не представляется возможным. Двое суток «пострадавший» сообщал о своем бедственном положении громким мяуканьем. На место выехали огнеборцы. Чтобы снять кота с дерева, пришлось применять автолестницу. Спасатели сняли кота с дерева, поместив его в сумку, так как животное оказало небольшое сопротивление.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама