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Предпринимателя оштрафовали за подозрительную мясную продукцию

Сегодня, 15:19
Предпринимателя оштрафовали за подозрительную мясную продукцию
Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку деятельности индивидуального предпринимателя, который занимается торговлей в селе Дьяконово Октябрьского района. Бизнесмен не представил на мясные и мясосодержащие полуфабрикаты необходимые декларации, ветеринарные документы и товарно-транспортные накладные. Сомнительную продукцию сняли с реализации и утилизировали. Кроме этого, предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

 

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