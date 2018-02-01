Предпринимателя оштрафовали за подозрительную мясную продукцию

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку деятельности индивидуального предпринимателя, который занимается торговлей в селе Дьяконово Октябрьского района. Бизнесмен не представил на мясные и мясосодержащие полуфабрикаты необходимые декларации, ветеринарные документы и товарно-транспортные накладные. Сомнительную продукцию сняли с реализации и утилизировали. Кроме этого, предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.