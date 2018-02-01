Из-за авиакатастрофы в Подмосковье в Курске отменили ряд рейсов

Из курского аэропорта отменен ряд вылетов а Москву и Петербург. Дело в том, что перелеты по этим маршрутам осуществляет компания «Саратовские авиалинии», самолет которой в воскресенье разбился в Подмосковье. Сейчас проверку по факту крушения АН-148 проводит Росавиация. Как пояснили в справочной курского аэропорта, решение о приостановке полётов было принято руководством компании. Напомним, пассажирский самолёт Ан-148 вылетел из Домодедово в Орск Оренбургской области. На его борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.