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В доме курянина нашли оружие и ртуть

Сегодня, 17:47
В доме курянина нашли оружие и ртуть
В Горшеченском районе проводится проверка по факту обнаружения в доме местного жителя ртути. Во время проверки информации о незаконно хранящемся у мужчины оружии полицейские - помимо боеприпасов - обнаружили в его сарае стеклянные ампулы с веществом, похожим на ртуть. Его направили на экспертизу. Хранение ртути дома создает угрозу вреда человеку или окружающей среде. Благодаря герметичной упаковке тяжелых последствий удалось избежать. Мужчина пояснил, что вещество у него хранится давно, и он его никогда не использовал. Информация о хранении боеприпасов также подтвердилась. Полицейские изъяли порох и патроны. Если будет установлено, что вещество предназначалось для продажи, это станет поводом для возбуждения уголовного дела по факту «Незаконный оборот ядовитых веществ». Уголовным кодексом предусмотрено за такое преступление до 2-х лет лишения свободы.

 

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