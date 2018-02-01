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Куряне пообщались с рекордсменом Книги Гиннесса

Сегодня, 08:10
Куряне пообщались с рекордсменом Книги Гиннесса
В курском госуниверситете состоялась встреча с чемпионом мира по гиревому спорту, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса Дмитрием Волосевцевым. В спортивном мире Дмитрий широко известен своим рекордом — за один час ему удалось сделать 1577 рывков 16-килограммовой гири. На встречу с ним пришли не только профессиональные атлеты, но и те, кто просто любит активный образ жизни. Все желающие смогли задать гостю вопросы – о детстве, учебе, профессии и многом другом. Спортсмен пообещал на следующей встрече с курянами провести мастер-класс.  

 

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