Куряне пообщались с рекордсменом Книги Гиннесса

В курском госуниверситете состоялась встреча с чемпионом мира по гиревому спорту, чье имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса Дмитрием Волосевцевым. В спортивном мире Дмитрий широко известен своим рекордом — за один час ему удалось сделать 1577 рывков 16-килограммовой гири. На встречу с ним пришли не только профессиональные атлеты, но и те, кто просто любит активный образ жизни. Все желающие смогли задать гостю вопросы – о детстве, учебе, профессии и многом другом. Спортсмен пообещал на следующей встрече с курянами провести мастер-класс.



