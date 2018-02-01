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Курская область присоединится к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Сегодня, 08:04
Курская область присоединится к акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Курская область примет участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 20 февраля председатель регионального комитета образования и науки Екатерина Харченко, ее подчиненные и сотрудники института развития образования сдадут ЕГЭ по русскому языку вместе с родителями выпускников. Акция пройдет на территории 33 муниципалитетов Курской области. В этот же день будут сдавать ЕГЭ родители выпускников в более, чем 50 регионах. Взрослые смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Продолжительность пробного экзамена – 1 час. 
По вопросам участия во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на территории муниципалитета можно обратиться к специалистам органа, осуществляющего управление в сфере образования муниципального района или городского округа Курской области.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 (4712) 70-33-30.

 

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