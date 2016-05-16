Русский камерный оркестр исполнит хиты Queen, DeepPurple и Scorpions

Русский камерный оркестр покажет программу «Наваждение». Музыканты обещают шоу на границе направлений рока, поп, народной музыки, музыки из фильмов и игр – впечатляющие переходы от классики до AC/DC. Этот проект готовился в течение двух лет. Зрителей ждет не просто концерт, а настоящий музыкальный спектакль. Хиты групп Queen, DeepPurple, Scorpions, саундтреки, музыка к играм и всеми любимая народная музыка в современной обработке – вся программа звучит в сопровождении электрогитары, ударных, баса, клавишных. Необычный концерт Русский камерный оркестр даст 17 февраля в областном дворце молодежи. Начало в 19 часов.