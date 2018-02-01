Куряне поставили на кадастровый учет 157 машино-мест

В 2017-м в Курске поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на 157 машино-мест. Такая возможность появилась у граждан в прошлого года, когда вступил новый «Закон о регистрации недвижимости», объявивший машино-места полноценными объектами недвижимости. Их можно на законных основаниях оформлять в личную собственность, дарить, продавать и передавать по наследству.

Согласно Градостроительному кодексу РФ машино-место – это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Машино-места располагаются в многоквартирных домах, бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях и предназначаются исключительно для размещения и хранения автотранспорта и могут быть ограждены стенами или иными конструктивными элементами. Вместе с тем, это может быть площадка, обозначенная разметкой и неразрывно связанная с объектом (зданием, домом, постройкой), данные о границах которой обязательно должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, т.е. поставлены на кадастровый учет. Парковка на обочине дороги или во дворе машино-местом не считается.

Законом предусмотрено, что объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристикам машино-места, и права на который были зарегистрированы до дня вступления в силу закона, признается машино-местом.Замены ранее выданных на него документов не требуется.

Гражданам, которые планируют оформить право собственности на машино-место, необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план, а затем подать заявление о постановке машино–места на кадастровый учет и регистрацию права собственности, приложив технический план, правоустанавливающие документы, а также уплатив госпошлину. Постановка на учет и оформление права собственности займут до 12 рабочих дней.

Подать заявление можно в офисах МФЦ, график работы, адреса офисов МФЦ можно уточнить по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный) или на официальном сайте ОБУ «МФЦ» http://www.mfc-kursk.ru/site/index.php